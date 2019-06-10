НАТО объявило об участившейся воздушной разведке РФ над Балтикой

Вильнюс, , 15:30 — REGNUM За неделю, с 3 по 9 июня, истребители НАТО на авиабазах в Литве и Эстонии шесть раз поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 июня. Об этом объявило минобороны Литвы. В среднем за неделю ранее осуществлялось по 3 таких сопровождения.

Во всех случаях это были самолёты радиоэлектронной разведки Ил-20 и Ил-18, заявили в литовском ведомстве. Они летели с заранее подготовленными лётными планами, поддерживали связь с региональными диспетчерами, но следовали курсу с выключенными транспондерами.

Боевая авиация РФ совершала полёты из и в Калининградскую область, дважды 4 июня, один раз 5 июня и три раза 6 июня.