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Президент Казахстана рассказал о планах по борьбе с коррупцией

Политика

Борьба с коррупцией является одной из приоритетных целей президента республики

Президент Казахстана рассказал о планах по борьбе с коррупцией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Наказание за коррупцию

Нур-Султан, 10 июня 2019, 15:26 — REGNUM  Коррупция является большой проблемой для безопасности Казахстана. Об этом 10 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с журналистами, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что борьба с коррупцией является одной из его приоритетных целей. Токаев добавил, что планируется принять новые антикоррупционные меры.

«Коррупция — это большое зло, которое приходит очень легко, но искоренить его очень сложно. С этим общественным злом мы должны как общество вместе бороться», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня ЦИК Казахстана опубликовал предварительные результаты голосования на выборах президента республики, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов избирателей.

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Коррупция и борьба с ней
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