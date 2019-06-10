Москалькова сообщила Путину о деле Голунова

Москва, , 15:21 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что отдельно Москалькова «проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова».

На встрече Москалькова вручила Путину ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека.

«В этом году поступило 38 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на четыре тысячи, и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что проблемы, с которыми она обращалась к Путину в 2018 году, разрешены. Прошлогодние вопросы касались «валютных ипотечников». Благодаря решению этих проблем около семи тысяч семей не лишились единственного жилья.

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