Глава Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Бишкек, , 15:16 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что «для братского народа Казахстана это был важный и ответственный выбор», а также выразил уверенность в том, что «деятельность новоизбранного президента будет способствовать дальнейшему устойчивому и всестороннему развитию Казахстана».

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Жээнбеков пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Киргизию с официальным визитом.

Также главы государств обсудили ряд вопросов сотрудничества между Киргизией и Казахстаном, и договорились провести встречу в рамках предстоящего Саммита ШОС, который должен пройти в киргизской столице.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 9 июня, в Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы. В предвыборной гонке участвовали семь кандидатов.

По предварительной информации ЦИК, победителем стал Касым-Жомарт Токаев, кандидатуру которого поддержали 70,76% избирателей, принимавших участие в голосовании.

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