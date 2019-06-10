В 2019 году у Киева есть возможность погасить $15,7 млрд долгов — эксперт

Киев, , 15:16 — REGNUM Украина имеет все возможности, чтобы выполнить свои обязательства перед международными кредиторами, в частности Международным валютным фондом. Об этом 10 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист Василий Фурман.

«Украине нужно сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы иметь макрофинансовую стабильность, чтобы вовремя обслуживать ранее взятые долги, проводить реформы… Нужно забыть такое страшное слово «дефолт». На сегодня у нас есть все возможности, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства», — считает Фурман.

По его словам, сотрудничество Киева с МВФ важно для сохранения «стабильности украинской гривны».

«Мы слышим, что есть договоренность о новой программе. Я так понял уже стартовала её разработка… Новая программа будет утверждена и подписана после проведения выборов в Верховную раду и избрания правительства. Надеюсь, что правительство в этом году получит средства», — добавил Фурман.

При этом Фурман назвал «реформой» 12-кратное повышение тарифов на газ. В то же время эксперт признал отсутствие реальных реформ в судебной системе, государственной фискальной службе, правоохранительной системе, госсекторе экономики.

«Я сам не понимаю, почему у нас не стартует приватизация… Эти вещи нужно делать… На первое место выходит вопрос судов. Сегодня суд являются главным сдерживателем инвестиций в наше государство. Сегодня судебная реформа не завершена. Сегодня она является наибольшим тормозом экономического развития и инвестиционного климата в нашей стране», — подытожил Фурман.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года НБУ проинформировал, что в 2019 году украинскому правительству предстоит выплатить по валовому внешнему долгу $15,7 млрд. По данным ведомства, в первом квартале Украина выплатит $ 5,609 млрд, после чего во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до $ 3,608 млрд и $ 3,919 млрд соответственно. В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $ 2,519 млрд. Наибольшими в текущем квартале должны быть выплаты по долгу других секторов — $ 2,922 млрд, а всего по итогам года — $ 6,401 млрд, показывают данные НБУ.

Напомним, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал слухами возможное объявление Украиной дефолта. При этом он сообщил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ.

«Разговоры о дефолте Украины — это слухи. В Европе все понимают, что это слухи, которые разогнали некоторые медиапорталы. Никто не собирается объявлять о дефолте. Все за стабильную экономику. У нас много проблем. Давайте не заниматься слухами», — призвал Зеленский.