Почему искусственный интеллект не справится с мировым кризисом сам?

Москва, , 05:11 — REGNUM Картина последних десятилетий — особенно то, что произошло после крушения мировой системы социализма — наглядно показывает, что предоставленный самому себе капитализм не собирается решать проблемы, проистекающие из его способа хозяйствования. Почему все попытки оптимизировать экономику — в случае отдельных стран или в мировом масштабе — капиталистическими методами приводят к кризису даже несмотря на многократно увеличившиеся возможности к моделированию и прогнозированию, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Ведута.

Проблема в самом подходе, который капитализм исповедует и от которого он не способен избавиться, не став чем-то другим. «Купи — продай» и из этого процесса извлеки маржу для продолжения и расширения того же процесса — вот и весь внутренний стержень общественного уклада, как бы торжествующего на данный момент. Именно «как бы», поскольку исторический анализ происходящего в капиталистических странах, их агломерациях и широких хозяйственных системах, из которых максимальный уровень являет собой глобализация, показывает цикличность экономической политики.

От либеральный трелей о «свободе рынка» капитализм рано или поздно вынужден переходить к политике меркантилизма — торговым войнам, что мы буквально сейчас наблюдаем всё в большей степени. А следом за закрытием рынков идут войны, с каждым циклом всё более разрушительные. Происходящее кажется дурной неизбежностью, выскочить из которой невозможно. И в рамках капиталистической логики это действительно так. ведь даже попытка опереться на искусственный интеллект, который анализировал бы всемирное хаотическое «купи-продай», не дает, как показывает опыт, никакой гарантии от кризисов. И даже способствуем им, сжимая временной промежуток от потрясения до потрясения.

Тем не менее, правильно примененный кибернетический анализ способен вывести экономический вопрос из того опасного положения, в котором он очутился, и, возможно, избавит человечество от грядущей катастрофы. Как же может быть использован опыт СССР и его экономического планирования для создания искусственного интеллекта с новыми, устойчивыми к кризису установками?

Читайте подробности в статье Елены Ведуты «Цифровизация России: мировое лидерство или киберрабство».