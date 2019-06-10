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Президент Молдавии оценил признание нового правительства Россией, ЕС и США

Политика

Додон обсудил с главами дипмиссий и представительств международных организаций политическую обстановку в стране

Кишинёв, 10 июня 2019, 15:13 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон оценил признание нового парламента и нового правительства республики Россией, Европейским союзом и Соединенными Штатами. Об этом он написал 10 июня на своей странице в Facebook.

По его словам, он провел переговоры с главами дипмиссий и представительств международных организаций на тему политической обстановки в Молдавии, а также о рисках и перспективах развития ситуации.

«Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией», — написал Додон.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии прошли парламентские выборы, по результатам которых правившая Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка потерпела поражение.

Социалистической партии Молдавии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию. Однако Конституционный суд страны, за которым стоят сторонники Плахотнюка, решил временно передать функции главы государства исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, чтобы он распустил законно избранный парламент.

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Политический кризис в Молдавии
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