Кто на Украине боится роста популярности идеи федерализации страны

Станислав Стремидловский, , 15:10 — REGNUM

Когда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в начале июня объявил о созыве совещания с участием руководителей МИД, генерального штаба, военной и гражданской разведки, а также Службы безопасности Украины для обсуждения видеоролика о якобы возможном вторжении Румынии и захвате ею земель Буковины (Черновицкой области) и Одесской области, это вызвало удивление как украинских журналистов, так и румынских. 4 июня такое совещание, действительно, состоялось. На нём был обсужден план досудебного расследования, начатого по факту совершения неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины, а также «принято решение о безотлагательном принятии правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение такой противоправной деятельности, угрожающей территориальной целостности и суверенитету Украины».

Сам автор видеоролика, который выложил его 26 мая в YouTube, житель Бухареста Дан Ионеску, пояснил украинским и румынским изданиям, что считает себя писателем, «скандальное видео» является частью его «книги, написанной в жанре альтернативной истории», и он «долго смеялся, когда узнал, что из этого раздули историю с сепаратизмом». В данной ситуации вставал вопрос, как главный военный прокурор вообще узнал о существовании видеоканала румынского автора, который, как отмечает румынская газета România Liberă, посещали около 300 человек, но после шумной реакции Матиоса ролик просмотрели более 100 тысяч человек. Высказывались различные версии. Кое-кто по привычке поспешил обвинить Москву, как это сделала депутат Европейского парламента Рамона Манеску, заявившая, что за попыткой «манипулирования» фактором Буковины «скрываются интересы путинской России».

Однако другие эксперты предположили, что после прихода Владимира Зеленского на место президента Украины прокурор слишком неуютно чувствует себя в своем кресле и пытается таким образом сыграть на раздувании националистической волны, оседлать ее во время избирательной кампании по досрочным выборам Верховной рады (назначены на 21 июля). Марин Герман, генеральный директор портала BucPress, которое финансируется министерством по делам румын за рубежом, в интервью Международному французскому радио назвал происходящее «личной инициативой» Матиоса. По мнению Германа, в преддверии парламентских выборов на Украине «многие националистические партии хотят заново изобразить Румынию в качестве вражеского государства, чтобы получить избирательный капитал». Этой же версии придерживается румынский журналист Раду Тудор, обвинивший Киев в «дилетантизме» и констатировавший, что, «к сожалению, чрезвычайно сильные националистические акценты на Украине имеют сильный антирумынский акцент».

Конечно, нельзя исключать того, что главный военный прокурор преследовал сугубо узкие политические цели, решал проблему собственной политической выживаемости. Но есть и другое. В минувшие выходные влиятельный киевский еженедельник «Зеркало недели» опубликовал данные проведенного по его заказу социологического исследования о настроениях в западных областях Украины. Относительно Буковины издание отмечает следующее. В этой области существует большая румынско-молдавская община, которая в трех районах составляет более половины населения. При этом буковинцы не видят себя в проекте «Великой Румынии» — присоединение к соседней стране выбрали лишь 2,5% респондентов. Однако «если в декабре 2014-го никто (!) из опрошенных не поддерживал идеи федерализации, то в апреле 2019-го сразу 6,5% респондентов заявили, что хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации», замечает издание. И далее:

«Эксперты, которые разбираются в специфике региона, считают, что за прошедшие пять лет в области не столько прибавилось сторонников федерализма, сколько уменьшилось число тех, кто боится отвечать на этот вопрос честно. В 2014 году приверженность идее федерализации могла восприниматься как поддержка сепаратизма… Заметно увеличилось в Черновицкой области количество тех, кто выступает за расширение полномочий местного самоуправления и получение большей бюджетной самостоятельности в рамках пусть унитарной, но децентрализованной Украины. Пять лет назад только 20,8% респондентов выступали за такое будущее Черновицкой области, а 69,7% видели ее в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции. Но в апреле 2019 года настроения изменились. И как! Количество первых увеличилось почти в 2,5 раза (49,5%), а вторых сократилось вдвое (32%)».

Таким образом, можно предположить, что если президенту Зеленскому удастся полностью взять власть в свои руки, после чего он пойдет на прекращение гражданской войны на Украине, сможет заключить мир с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сторонники федерализации страны начнут гораздо активнее обозначать себя в публичном пространстве. И как знать, может быть, политики решатся пойти на трансформацию Украины из унитарного государства в федеративное. Однако понятно, что подобный курс отправит в политическое небытие всех тех, кто был связан с предыдущей администрацией Петра Порошенко, сделавшей ставку на раздувание национализма. Ведь федерализация — это и уважительное отношение к языкам национальных меньшинств, и Украинской православной церкви Московского патриархата. Зеленского призывают к этому. Но дадут ли сделать? В конце концов, могут появиться и новые ролики об очередных «угрозах», польских или венгерских, ради раскручивания темы «сепаратизма».