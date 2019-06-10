Посланник США объявил о новой фазе переговоров с «Талибаном"*

Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад заявил о том, что мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в новую фазу, об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Дипломат провел переговоры с президентом Афганистана Мухаммедом Ашрафом Гани в столице страны, в городе Кабул. Стороны полны решимости достигнуть мирного решения конфликта с террористами.

Напомним, США провели по меньшей мере шесть раундов переговоров с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целью которых является прекращение многолетнего внутреннего конфликта в стране.

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