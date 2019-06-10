Еврокомиссар: вмешательство в выборы становится всё более «тонким»

Берлин, , 15:20 — REGNUM Политическая пропаганда и дезинформация в интернете всё чаще пользуется «более тонкими, индивидуальными и точно нацеленными методами». Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг в интервью газете Welt am Sonntag 9 июня.

По словам Кинга, накануне выборов в Европейский парламент в некоторых странах Европейского союза (ЕС) предпринимались попытки манипулировать результатами голосования.

«Мы можем сказать, что не было крупных хакерских атак или изобличений, но были многочисленные сообщения о кампаниях дезинформации, особенно при помощи ботов и поддельных профилей», — сказал Кинг.

Как утверждает еврокомиссар, в Испании в Twitter была выявлена сеть учетных записей, «которая с помощью комбинации ботов и поддельных профилей продвигала антиисламские хэштеги, чтобы усилить поддержку правой популистской партии Vox». Подобные инциденты произошли в Австрии, Польше, Румынии, Латвии, Италии, Франции и Великобритании.

Эти попытки манипуляции требуют действий от стран — членов ЕС, но в первую очередь от таких платформ, как Google, Twitter и Facebook, подчеркнул Кинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Сенат США одобрил законопроект «О сдерживании иностранного вмешательства», предполагающий запрет въезда в США для иностранцев, уличенных во вмешательстве в выборы.