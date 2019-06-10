33% респондентов во Франции удовлетворены действиями Макрона — опрос

Париж, 10 июня 2019, 15:12 — REGNUM Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуарда Филиппа выросла, причем 33% респондентов заявили, что удовлетворены их действиями, сообщает Le Figaro.
Согласно данным французской компании OpinionWay, занимающейся политическими исследованиями, политикой главы государства недовольны 65% опрошенных.
По данным исследования, среди «любимых» у жителей страны должностных лиц можно выделить министра спорта Роксану Марачиняну, которой довольны 45% респондентов, министра иностранных дел страны Жана-Ив Ле Дриана (43%) и министра обороны Флоренс Парли (42%).
Известно также, что рейтинг главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, согласно исследованию, составил 28%.
Кроме того, 46% опрошенных во Франции поддерживают протестное движение «желтые жилеты».
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французской компании OpinionWay, проводимому в апреле 2019 года, действиями президента Франции Эммануэля Макрона были довольны только 27% опрошенных.
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