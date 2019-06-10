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33% респондентов во Франции удовлетворены действиями Макрона — опрос

Политика

Популярность президент и премьер-министра Франции растет

33% респондентов во Франции удовлетворены действиями Макрона — опрос
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 10 июня 2019, 15:12 — REGNUM  Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуарда Филиппа выросла, причем 33% респондентов заявили, что удовлетворены их действиями, сообщает Le Figaro.

Согласно данным французской компании OpinionWay, занимающейся политическими исследованиями, политикой главы государства недовольны 65% опрошенных.

По данным исследования, среди «любимых» у жителей страны должностных лиц можно выделить министра спорта Роксану Марачиняну, которой довольны 45% респондентов, министра иностранных дел страны Жана-Ив Ле Дриана (43%) и министра обороны Флоренс Парли (42%).

Известно также, что рейтинг главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, согласно исследованию, составил 28%.

Кроме того, 46% опрошенных во Франции поддерживают протестное движение «желтые жилеты».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французской компании OpinionWay, проводимому в апреле 2019 года, действиями президента Франции Эммануэля Макрона были довольны только 27% опрошенных.

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