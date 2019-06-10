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Социологи: партия Берлускони занимает последнее место среди правых в Италии

Политика

«Братья Италии» обогнали Берлускони

Рим, 10 июня 2019, 15:06 — REGNUM  Партия «Вперед, Италия», по данным социологов, впервые оказалась на последнем месте среди трех правоцентристских партий Италии, передает в понедельник, 10 июня, Termometro Politico со ссылкой на опрос Index Research.

Партия Сильвио Берлускони (6,9% голосов) пропустила на втрое место «Братьев Италии» (7%), лидерство принадлежит «Лиге» Маттео Сальвини (34%).

«Вперед, Италия» уже длительное время теряет голоса, наблюдатели полагают, что этот процесс продолжится, поскольку высокий рейтинг партии обеспечивался ее лидером и принадлежащими ему медиаресурсами, но оба этих «источника» становятся все менее значимыми.

При этом доля тех, кто поддерживает правоцентристские партии, не снижается (чаще растет): прежние сторонники Берлускони теперь поддерживают Сальвини и лидера «Братьев Италии» Джорджу Мелони.

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Политическая жизнь Италии
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