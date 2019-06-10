Зеленский готовит отставку 13 губернаторов — СМИ

Киев, , 15:04 — REGNUM Уже в ближайшее время руководители администраций целого ряда областей Украины могут лишиться своих должностей. Как сообщает со ссылкой на источник агентство «Украинские новости» 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку 13 губернаторов.

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Источник уточнил, что кандидатуры новых глав областей пока ещё обсуждаются.

Ранее правительство Украины одобрило увольнение с занимаемых должностей 13 председателей областных государственных администраций. В частности, кадровые перестановки грядут в руководстве Запорожской, Львовской области, Волынской, Иваново-Франковской, Киевской, Донецкой и Черниговской областях.

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Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский уже произвёл целый ряд кадровых назначений. Так, новый глава государства уволил с занимаемой должности главу Государственной пограничной службы генерала армии Петра Цигикала, заместителей главы службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко и Виталия Маликова, а также начальника управления СБУ по Киеву и Киевской области Олега Валендюка.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду представление об увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина, с должности министра обороны Украины — Степана Полторака и Василия Грицака с должности председателя службы безопасности Украины.