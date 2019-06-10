Президент Казахстана планирует пересмотреть состав правительства

Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM Точечные перестановки в правительстве Казахстана планирует произвести президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

10 июня глава государства встретился с журналистами по итогам выборов президента республики. Президент высоко оценил проведение выборов, назвав их открытыми и справедливыми.

Токаев напомнил, что в выборах приняли участие более 1 тыс. международных наблюдателей и 350 иностранных журналистов. Глава государства добавил, что в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе молодежь.

«Стиль — я настроен на диалог, который будет осуществляться жесткими мерами, с теми, кто не справляется с работой», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента. По предварительным данным ЦИК республики, Токаев набрал 70,76% голосов избирателей.