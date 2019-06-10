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Пушков о принципиальности СМИ по делу Голунова: «Не должна быть выборочной»

Политика

Обвиняемый в попытке сбыта наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня

Москва, 10 июня 2019, 14:59 — REGNUM  Ряд средств массовой информации (СМИ), которые пытаются превратить дело корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова в повод для широкой критики российской власти, не проявляют такую же «сплоченность» в отношении других журналистов. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью РИА Новости.

По его словам, он хотел бы видеть сплоченность журналистского сообщества и в отношении других задержанных в разных странах сотрудников СМИ. В частности, речь идет об арестованных в Великобритании и на Украине основателе портала WikiLeaks Джулиане Ассанже и руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.

«Принципиальность (журналистского сообщества) не должна быть выборочной», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. 8 июня Никулинский суд Москвы назначил обвиняемому сотруднику СМИ меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Дело журналиста Голунова
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