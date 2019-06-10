Лукашенко поздравил Токаева с «убедительной победой»

Минск, , 14:59 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах в Казахстане. Об этом сегодня, 10 июня, проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

«Убежден, последовательное расширение белорусско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и стратегического партнерства, отвечает интересам наших народов. В этой связи с признательностью принимаю приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время», — сказано в поздравлении белорусского лидера.

Напомним, накануне совмин Белоруссии обсуждал вопрос диверсификации поставок нефти и провёл переговоры с членами правительств ряда стран, в том числе Азербайджана и Казахстана. По оценкам экспертов, основным препятствием для подписания контрактов является ценовой фактор и отказ Нур-Султана делать скидки для Минска, как это принято в Союзном государстве Белоруссии и России.