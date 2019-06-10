Несмотря на шантаж, Додон не собирается подавать в отставку

Кишинёв, , 15:01 — REGNUM Молдавский лидер Игорь Додон не намерен подавать в отставку, несмотря на шантаж со стороны Демократической партии. Об этом он заявил 10 июня в ходе брифинга в парламенте страны журналистам.

«Демпартия не хочет мирно уступать власть, несмотря на то, что парламентское большинство и правительство признано нашими партнерами, в том числе ЕС, США и Россией», — заявил Додон.

Он также добавил, что Демократическая партия поставила себе цель убрать президента и вместо него законы будет подписывать исполняющий обязанности премьера, демократ Павел Филип.

По словам Додона, для этого оппозиция разрабатывает три сценария. Первый вариант — это арест действующего президента. Второй вариант — шантаж его семьи. Третий — убийство Додона.

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