Грызлов: Новая власть Украины не отказывается от войны в Донбассе

Москва, , 15:00 — REGNUM Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Ситуация в районе Станицы Луганской ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики «партии войны». Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, положительных изменений не видно, люди ждут этих изменений», — заявил Грызлов.

Он также отметил, что ЛНР в соответствии с принятым на заседании контактной группе 5 июня решением, подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской и выполнила необходимые действия для начала этого процесса.

«Украинская сторона от своих обязательств по отводу сил и средств отказалась, совершив провокационный обстрел на данном участке. Разведение сил в Станице Луганской сорвано Киевом», — говорит он.

Возникают серьезные опасения, что и другие договоренности в рамках размораживания минских переговоров не будут выполнены Киевом, указал политик.

Он напомнил, что договоренности включают подготовку дополнительных мер по обеспечению условий режима прекращения огня в рамках «хлебного перемирия», снятие Киевом с Донбасса экономической блокады, обмен удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных», выполнение Киевом обязательств в соответствии с решением об обмене в декабре 2017 года, восстановление диалога между Киевом и Донбассом. Большие сомнения возникают и в плане выполнения Киевом политических обязательств перед Донбассом, указал Грызлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что «ВСУ будут отвечать жёстко» защитникам Донбасса и обвинил Россию в отсутствии контроля за Народной милицией ДНР.