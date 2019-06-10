Возросла интенсивность авиаударов ВКС РФ на северо-западе Сирии

Дамаск, , 14:45 — REGNUM В последнее время российская авиация усилила авиаудары по позициям джихадистов на северо-западе Сирии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News. Тяжелым ударам с воздуха подверглись несколько районов в провинциях Хама и Идлиб, находящихся в руках террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

10 июня утром целями российских авиаударов стали подконтрольные боевикам города на севере провинции Хама и на равнине Аль-Гааб. Сирийская авиация в свою очередь наносит удары по путям снабжения исламистов в северной части провинции Хама, чтобы не допустить подход подкреплений к ключевой вершине Таль-Малах, которая находится на северо-западе этой провинции.

10 июня сирийские войска предприняли вторую попытку за 24 часа взять штурмом эту высоту. Атака идет на западную и южную часть вершины. Задача снова взять этот стратегический пункт под свой контроль. Тот, кто владеет вершиной, может контролировать шоссе между двумя христианскими городами Мхарде и Скалабия и, соответственно, линии снабжения.

В операции по штурму Таль-Малаха принимают участие подразделения из элитной дивизии Сирийской арабской армии «Силы Тигра».

Джихадисты уже дважды заявили о применении средств ПВО по самолетам ВВС САР. Первое сообщение касалось истребителя-бомбардировщика Су-22. Второе — истребителя L-39. Поврежденный Су-22 совершил экстренную посадку в аэропорту Хамы. По самолету L-39 достоверной информации нет. Боевики применяли ПЗРК. Возникает вопрос, как они получили доступ к этому оружию. Некоторые эксперты считают, что ПЗРК получены от Турции, она же дала добро на их применение.