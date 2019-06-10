Доминик Рааб: если мы не выйдем из ЕС, нас не будут воспринимать всерьез

Лондон, , 14:44 — REGNUM Кандидат на должность премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна должна покинуть Евросоюз до 31 октября 2019 года, об этом 10 июня сообщает Reuters.

«В Брюсселе нас не будут воспринимать всерьез, если мы не выйдем из содружества на любых условиях», — отметил Рааб.

Также политик подчеркнул, что сформирует такую команду, которая будет едина в вопросе выхода из Евросоюза к концу октября.

Напомним, согласно результатам референдума, Великобритания должна была покинуть Европейский союз в конце марта 2019 года, однако неспособность правительства Терезы Мэй договориться об условиях размежевания вынудила власти страны отложить данную процедуру.

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