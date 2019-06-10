Правящая партия Италии предлагает снижать налоги и сажать неплательщиков

Рим, , 14:36 — REGNUM Одна из двух правящих партий Италии «Движение 5 звезд» предложит продолжить снижение налогов и одновременно ужесточить наказание для крупных неплательщиков, заявил журналистам в понедельник, 10 июня, лидер партии вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews.

Кроме того, «Движение» повторит свое предложение установить минимальный уровень оплаты труда и надеется, что на сей раз это предложение будет поддержано, сказал также Ди Майо.

Эти вопросы будут рассмотрены премьер-министром Джузеппе Конте и лидерами правящих партий — Ди Майо и Маттео Сальвини на трехсторонней встрече вечером в понедельник.