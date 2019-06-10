Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Правящая партия Италии предлагает снижать налоги и сажать неплательщиков

Политика

«Движение 5 звезд» также предложит установить минимальный уровень оплаты труда

Рим, 10 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Одна из двух правящих партий Италии «Движение 5 звезд» предложит продолжить снижение налогов и одновременно ужесточить наказание для крупных неплательщиков, заявил журналистам в понедельник, 10 июня, лидер партии вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews.

Кроме того, «Движение» повторит свое предложение установить минимальный уровень оплаты труда и надеется, что на сей раз это предложение будет поддержано, сказал также Ди Майо.

Эти вопросы будут рассмотрены премьер-министром Джузеппе Конте и лидерами правящих партий — Ди Майо и Маттео Сальвини на трехсторонней встрече вечером в понедельник.

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Политическая жизнь Италии
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