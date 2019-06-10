Грубыми белыми нитками: что не так с делом Ивана Голунова

Платон Беседин, , 15:21 — REGNUM

За последние годы стало меньше тех, кто всерьёз занимается журналистскими расследованиями. Так, чтобы по-настоящему. Иван Голунов был одним из немногих. Несколько дней назад его арестовали. Ивану предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. На квартире Голунова найдены вещества и весы. Его адвокаты утверждают, что всё это подброшено.

Мог ли журналист сбывать наркотики? Мог. Есть ли вероятность того, что вещества ему подбросили? Безусловно. И тут самое время сказать — «следствие разберётся», однако именно в этом есть серьёзные сомнения.

Голунов, в том числе, писал о бизнесах, имуществе и сбережениях мэра Москвы Сергея Собянина. Меж тем по столице давно гуляют слухи, что к Сергею Семёновичу подбираются всё плотнее. И, возможно, Голунов со своими расследованиями сыграл на стороне тех, кто роет под мэра — окружение того запаниковало и решило наказать. Так говорят. Среди прочего.

То, что с задержанием журналиста торопились — несомненно. Работали грубо, на скорую тяжёлую руку. На Голунове — синяки и ссадины, после — пребывание в изоляции. И это, собственно, преддверие главного вопроса — почему наша полиция работает столь топорно? Почему, несмотря на бесконечные реформы, она продолжает ломать людей и общество об колено, не слишком заботясь о последствиях?

Странно в принципе выглядит данная история с наркотиками. Тогда, когда стены российских домов пестрят названиями сайтов, где можно купить вещества. Когда на веществах сидит всё больше людей, возвращая 90-е. Когда молодёжь устраивает «солевые вписки», ставшие чем-то вроде тренда, а рэперы слагают о них неуклюжие оды. Когда наркобароны чувствуют себя вполне комфортно, а главное — стабильно.

И тут — во время ПМЭФ, к слову — задерживают журналиста, занимавшегося расследованиями и сбывавшего наркотики? А после в крови его не обнаруживаются наркотики? Глупо. И неуклюже. А ещё очень опасно, потому что подобные «дела» не только ставят под вопрос существование и честной журналистики и справедливого правосудия в России, но и дают основания вновь повторять заскорузлые мантры о диктатуре и несвободе слова в нашей стране. Впрочем, разве стоит ли тут удивляться данному повторению?

А ведь среди полицейских, действительно, очень много достойных людей. Тех, кто, рискуя, а подчас и жертвуя собой, спасает жизни, как Леонтий Марченко из Оренбуржья. Но подобные дела, как с Голуновым, ставят под серьёзный вопрос компетентность и порядочность всей структуры. Вопрос, похожий на кровожадный крючок, на который в итоге, если так будет продолжаться, насадятся многие.

Так чем, простите, занимается наша полиция, насколько она профессиональна? И как её реформировали, если на выходе происходит вот такое?

И ведь разве один Голунов? Мало у нас журналистов в регионах, на которых через полицию давят со стороны властей, если те им не угодны? Согласитесь, хватает. Вот только защищают их не столь активно и дружно. Люди остаются один на один против системы.

В случае же Голунова резонанс, прежде всего, вызван совокупностью факторов (и политическая подоплёка, и столичная среда, и принадлежность к либеральному СМИ). И резонанс этот правильный, здравый, потому что подобные случаи расшатывают сам каркас российского бытия.

Однако, боюсь, среди тех, кто сегодня вступается за Голунова, достаточно людей, лишь использующих его как очередной таран, очередной плевок в сторону системы. Мол, смотрите, что происходит. И звучат иерихонские трубы, и Запад с упоением рассказывает о преследованиях, и всплывают с мутного дна проржавевшие обвинения. Всё повторяется снова и снова — ведь только дай повод. А потом, когда отшумит, отзвенит, Голунов для многих превратится из мученика в отработанный материал. Так уже было. И, к сожалению, будет.

Но кто дал этот повод? Охранители системы, усердно работающие над тем, чтобы создать своё государство в государстве. И вот что печально — в конечном счёте они защищают не страну, в которой живём мы с вами, а исключительно своё образование, укреплённое и сытое. От посягательств сугубо на него они отбиваются, при этом делая это столь неуклюже и вместе с тем нагло, что эффект получается катастрофический.

И последнее на сегодня. Хотелось бы верить, что то усердие (правильное усердие), с коим сегодня защищают Ивана Голунова, применят и по отношению к другим преследуемым журналистам, независимо от их принадлежности, ориентации и рода деятельности. Тогда из данного дела можно извлечь не только позор, но и конструктивный смысл. Хотелось бы в это верить, пусть и желания, к сожалению, похоже, мало совпадают с возможностями.