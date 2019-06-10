Песков анонсировал встречу Путина с Москальковой

Москва, , 14:37 — REGNUM Глава России Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Песков сообщил, что встреча Москальковой с Путиным состоится 10 июня в Кремле.

«Сегодня (у Путина — ред.) рабочий день в Москве, в Кремле. Президент занимается рутинной работой — (проводит — ред.) внутренние встречи и совещания. Сегодня будет встреча с Москальковой», — сказал пресс-секретарь Путина.

На вопрос журналистов, будет ли на встрече обсуждаться вопрос об уголовном деле в отношении корреспондента Ивана Голунова, Песков не стал отвечать.

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