Каждый пятый житель Латвии не в курсе, кто такой Левитс

Рига, , 14:30 — REGNUM Как показал социологический опрос, проведённый Kantar TNS среди жителей Латвии возрастом от 18 до 60 лет, каждый пятый (18% опрошенных) вообще не знает кто такой Эгилс Левитс. Об этом сообщает «Голос Балтии».

Целью опроса было выяснение отношения жителей Латвии к тому, что Сейм (парламент) страны избрал президентом судью Суда ЕС Эгилса Левитса. 30% опрошенных поддержали решение парламента, 33% недовольны таким выбором, а 19% затруднились с ответом.

Юрист Эгилс Левитс 29 мая был избран президентом Латвии. Его кандидатуру поддержали 61 депутат из 100. Вступление в должность назначено на 8 июля.

По мнению новоизбранного президента, Латвия ещё «не доросла» до возможности выборов президента прямым всеобщим голосованием.

«У меня много раз спрашивали, буду ли я инициировать какие-то поправки к Конституции, чтобы идти в направлении модели президентской демократии, я четко и ясно отвечаю — нет, я не буду этого делать. Если Сейм и граждане это инициируют, то, конечно, я это поддержу», — заявил он.