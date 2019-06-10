Зеленский будет продолжать войну в Донбассе – экс-депутат Верховной рады

Москва, , 14:49 — REGNUM Если война в Донбассе прекратится, то Украина исчезнет из повестки дня мировой политики, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 10 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде, в котором тот раскритиковал депутатов за то, что они сохранили мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров и возможность не отвечать за незаконное обогащение.

«Все претензии, которые изложил господин Зеленский, они манипулятивные. Все претензии раде, которые предъявил Зеленский, они не к ней. Он загнал их в ловушку чисто идеологически. В чём она заключается? Рада не могла отправить в отставку министров, и было чётко сказано: «Предъяви, кого ты назначишь». Невозможно отправить в отставку людей, не объяснив, кого ты хотел бы видеть [на их месте], — сказал Колесниченко. — Что касается неприкосновенности, это опять манипуляция. Неприкосновенность депутату даётся для того, чтобы на него не давила власть. И я, например, могу чётко сказать — мне это сильно помогало. Даже в правящей партии. Зеленский работает на электоральном поле так, чтобы не сделать резкого шага влево или вправо. И войну на Донбассе он будет продолжать. Если только война на Донбассе прекратится, Украина уйдёт из повестки дня мировой политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, Зеленский записал обращение к депутатам Верховной рады.

«Спасибо. Спасибо, что своим «плодотворным» трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаётесь собой — продолжаете прогуливать и «кнопкодавить», — сказал в числе прочего Зеленский.

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