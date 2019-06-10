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Франция и Япония поддерживают альянс Renault — Nissan

Политика

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр отметил, что обе компании должны решить свои трудности

Франция и Япония поддерживают альянс Renault — Nissan
Логотип альянса Renault — Nissan

Токио, 10 июня 2019, 14:28 — REGNUM  Франция и Япония поддерживают альянс между автопроизводителями Renault и Nissan. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявили министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр и министр промышленности Японии Хиросигэ Секо.

Выступая в Токио после министерской встречи G20, Бруно Ле Мэр отметил, что обе компании должны решить свои трудности, добавив, что его беседы с Хиросигэ Секо устранили некоторые недоразумения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская компания Renault и итальяно-американский автопроизводитель Fiat Chrysler вели переговоры о слиянии, но 5 июня выяснилось, что сделка не состоится.

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