В Госдуме обескуражены происходящим в Молдавии

Москва, , 14:23 — REGNUM Происходящее в Молдавии напоминает события в Венесуэле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«То, что сегодня происходить в Молдавии, сильно напоминает недавние события, произошедшие в Венесуэле, когда была попытка незаконной смены легитимно избранной власти и главы государства, в частности», — отметила Епифанова.

Происходящее в Кишиневе «по-настоящему обескураживает», говорит парламентарий, «это самая настоящая узурпации государственной власти».

"К сожалению, мы уже не первый раз можем наблюдать то, как на постсоветском пространстве некие силы пытаются развернуть сценарий, так называемых, цветочных революций. На Украине это было несколько раз, проходила это Грузия и Кыргызстан. Теперь взялись за Молдавию. Игорь Додон — законно избранный президент государства и любые нелегитимные попытки отстранить его от власти, должны пресекаться», — указала вице-спикер Госдумы.

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