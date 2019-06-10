В Кремле ждут пояснений от МВД в связи с делом Голунова

Москва, , 14:21 — REGNUM В администрации президента РФ приняли к сведению поправку, сделанную МВД по фотографиям обысков по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в данном случае Кремль не может «руководствоваться какой-либо иной информацией», кроме как официальной информацией, поступающей по линии соответствующих органов МВД. При этом он добавил, что ряд вопросов, нуждающихся в прояснении, на сегодня всё еще остаётся.

«Просто нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибки», — сказал официальный представитель Кремля.

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Следов наркотиков в анализах Голунова не обнаружено — эксперты

Как сообщало ИА REGNUM, специальный корреспондент сетевого издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 7 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Уточнялось, что оперативники нашли в его рюкзаке свертки с наркотическим веществом. Другие свертки обнаружены по месту жительства Голунова.

Позднее МВД предоставило снимки якобы из квартиры Голунова, где видны признаки большой нарколаборатории, однако после реакции СМИ выяснилось, что правоохранители «перепутали» и распространили снимки по другому делу. Советник президента РФ Антон Кобяков пообещал лично разобраться в деле журналиста Ивана Голунова. Он напомнил, что «за обман и за подтасовку фактов есть статья», пообещал, что «те, кто это делает, за это ответят».

Добавим, что 8 июня Никулинский суд Москвы назначил обвиняемому в попытке сбыта наркотиков журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвинение требовало заключить его под стражу.

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