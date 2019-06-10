Скандал на Урале: кто предложил объединить Тюменскую область и Зауралье?

Курган, , 14:20 — REGNUM На Урале снова обсуждают вопрос об объединении Курганской области с соседними регионами. В этот раз поводом стала публикация в издании РБК о том, что врио губернатора Вадим Шумков якобы предложил объединить её с Тюменской областью.

По данным РБК, с такой инициативой Шумков якобы обратился в администрацию президента России. Предложение вызвано экономическими соображениями. Якобы в одиночку Курганская область так и останется дотационной.

При этом отметим, что официально в руководстве региона опровергают утверждение СМИ. Тем не менее добавим, что вопрос о возможном объединении Курганской области с другими субъектами Федерации периодически всплывает уже несколько лет подряд. Часть экспертов считают, что регион можно разделить между Свердловской, Челябинской и Свердловской областями. Впрочем, некоторые другие эксперты полагают, что всё нужно оставить как есть.