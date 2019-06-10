Итальянскую партию «Движение 5 звезд» ждет реорганизация — ди Майо

Рим, , 14:19 — REGNUM Итальянскую партию «Движение 5 звезд» ждет реорганизация. Об этом 10 июня заявил ее лидер, вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, пишет газета Kurier.

«В течение многих лет мы заявляли, что нам не нужна политическая партия, а нужна организация», — сказал Ди Майо.

«Нам нужна организация с ролями, обязанностями и проектами, это будет нашей работой в течение следующих нескольких месяцев. Я хочу создать организацию из людей, которые могли бы реагировать на потребности итальянцев», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год входящая в правящую коалицию партия «Движение 5 звезд» потеряла около половины своих избирателей (6,2 млн голосов). На муниципальных выборах 26 мая кандидат от этой партии победил лишь в одном из 3654 муниципалитетов Италии.

30 мая партия проголосовала за дальнейшую работу 32-летнего ди Майо в качестве лидера «Движения 5 звезд».

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