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Путин поздравит Токаева с победой на выборах — Песков

Политика

Он лично поздравит новоизбранного президента Казахстана с победой по телефону

Москва, 10 июня 2019, 14:17 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин поздравить с победой на выборах главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Песков сообщил, что Путин обязательно лично поздравит новоизбранного президента Казахстана с победой по телефону.

Напомним, 9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. В предвыборной гонке участвовали семь кандидатов. По предварительной информации ЦИК, Токаев набрал 70,76% голосов избирателей.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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