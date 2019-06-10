Тимошенко возмутилась, что Киев много лет работал на МВФ и Вашингтон

Киев, , 14:11 — REGNUM Украинские власти должны работать на граждан Украины, а не на Международный валютный фонд, Мировой банк и Вашингтон. Об этом 10 июня в Киеве на партийном съезде заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы много лет работали для МВФ, для Мирового банка, для Вашингтона. Мы выполняли программы, которые нам предлагали. Власть, которая ушла, выполняла их довольно экзотично. Давайте один раз что-то сделаем не для МВФ, не для Мирового банка, хотя сотрудничество нам нужно, а для людей в Украине, чтобы они почувствовали, что страна их, что срана реально может жить и работать во благо и счастье каждого человека», — сказала Тимошенко.

Она заявила о готовности создать с пропрезидентской партией «Слуга народа» новую «коалицию действий».

«Наша команда в новом парламенте намерена идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими демократическими, проевропейскими силами. Более того, мы готовы предложить новой коалиции очень сильный план, а главное — сделать все, чтобы этот план стал реальностью», — добавила Тимошенко.

При это она заверила, что новая коалиция сможет «показать результат не за 28 лет», а в «первые 100 дней».

«Это — остановить падение экономики, прекращение террора над предпринимателями, это сведение к минимуму коррупции, потому что планируем неотложно принять новый Налоговый кодекс. В нём мы не просто изменим всю систему налогообложения и закроем теневую экономику раз и навсегда. Еще мы отменим 37 коррупционных поборов, сборов, которые сегодня берутся со всех предпринимателей страны. Отменим «коррупционный бульон», в котором заставили жить украинского предпринимателя. Налоговый кодекс минимум в два раза снизит налоговую нагрузку», — пояснила политик.

Она напомнила, что за последние пять лет власти отменили 135 социальных законов. В частности, она пообещала вернуть соцпомощь при рождении ребенка, восстановить льготы чернобыльцам и ветеранам.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет на Украине коалиционные правительства («Народного фронта» и Блока Петра Порошенко) ввели ограничения на индексацию пенсий, в частности для чернобыльцев и афганцев. Также на Украине перестали ежегодно индексировать пенсии на уровень инфляции. При этом правительство и Рада урезали соцвыплаты при рождении ребенка, отменили льготы разным категориям граждан.