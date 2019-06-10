Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Спикер Госдумы уверен, что избранные власти в Молдавии преодолеют кризис

Политика

И поддержат развитие республики в рамках принципов верховенства права

Москва, 10 июня 2019, 14:11 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на урегулирование политической ситуации в Молдавии.

«Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предостерегают Молдавию от госпереворота

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Политический кризис в Молдавии
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