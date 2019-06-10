Спикер Госдумы уверен, что избранные власти в Молдавии преодолеют кризис

Москва, 10 июня 2019, 14:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на урегулирование политической ситуации в Молдавии.
«Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предостерегают Молдавию от госпереворота