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Папа Римский Франциск: «Я не забываю об Украине»

Политика

В 2014 г. в Донбассе вспыхнула гражданская война

Ватикан, 10 июня 2019, 14:10 — REGNUM  Надежду на то, что жители Украины обретут мир, выразил папа Римский Франциск. Об этом, как передает РИА Новости, сказал понтифик в Апостольском дворце во время приема участников ассамблеи религиозной организации Roaco.

«Я не забываю об Украине, чтобы ее жители смогли обрести мир», — сказал папа Римский Франциск.

Напомним, религиозная организация Roaco занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донецкой и Луганской областях Украины вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве.

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Война в Донбассе
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