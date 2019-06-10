Папа Римский Франциск: «Я не забываю об Украине»

Ватикан, , 14:10 — REGNUM Надежду на то, что жители Украины обретут мир, выразил папа Римский Франциск. Об этом, как передает РИА Новости, сказал понтифик в Апостольском дворце во время приема участников ассамблеи религиозной организации Roaco.

«Я не забываю об Украине, чтобы ее жители смогли обрести мир», — сказал папа Римский Франциск.

Напомним, религиозная организация Roaco занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донецкой и Луганской областях Украины вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве.

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