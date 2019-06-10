Политическая воля нужна Молдавии, чтобы стать процветающей

Москва, , 14:08 — REGNUM Современная история независимой Молдавии отражает комплекс противоречий и взаимоисключающих позиций представителей власти по политическому, экономическому и культурному развитию страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Нынешний политический кризис в стране не первый. Стоит напомнить, что президента Игоря Додона уже шесть раз отстраняли от должности. Причины были разные, но видно, что желание ввести жесткий водораздел в векторе развития страны не приносит результата ни социалистам, ориентированным на развитие отношений с Россией, Украиной, Белоруссией, ни демократам, выбравшим исключительный путь евроинтеграции.

«Выдержка и поиск компромисса всех участников политического процесса — лучший вариант развития событий. В плотных и действенных консультациях оперативную поддержку должны оказать ЕС и РФ. Есть уверенность, что политические катаклизмы в будущем обойдут Молдавию стороной, но для этого необходимо объективно оценить список непримиримых противоречий, снизить уровень напряженности между политическими силами», — пояснил эксперт.

По его мнению, сегодня, к сожалению, в стране происходит депопуляция населения: трудолюбивые граждане продолжают покидать страну и зарабатывать в ЕС и России. Если прислушаться к народу, то оптимальное выстраивание сотрудничества именно с ЕС и Россией позволит экономически потенциально успешной Молдавии совершить прорыв в экономическом развитии. Для этого должна быть политическая воля.

«Молдавия продемонстрировала экономический рост в 2018 году на уровне 4%. С возвращением на рынки России и ЕАЭС страна может удвоить этот показатель и выйти в лидеры экономического роста, а главное, создать больше рабочих мест», — считает Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел Украины призвало власти Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. «Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии», — говорится в сообщении МИД Украины.

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