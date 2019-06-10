Очень много ляпов на съезде: «В окружение Порошенко затесались саботажники»

Киев, , 14:06 — REGNUM Сегодня, 10 июня, украинские политические эксперты обсуждают неудачи, сопровождавшие съезд партии Порошенко «Европейская солидарность».

Политолог Сергей Быков обращает внимание, что для Порошенко написали текст, который осуждает силы реванша.

«Хотя, с политологической точки зрения, именно «Европейская солидарность» и «Народный фронт» после потери власти стали реваншистами. Ведь идут на выборы «возвращать власть», — отмечает он.

«Также, Пётр Алексеевич осудил тех, кто отдаляет нас от России. Надеюсь, что это была оговорка и внутренние враги не пересекли красные линии. Далее — саботажники выключили трансляцию съезда на словах Ирины Геращенко, а картинку с выступлением Порошенко пустили без звука», — сообщает политолог, делая вывод, что в лагерь экс-президента «проникли саботажники».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 9 июня, экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» официально начали избирательную кампанию на досрочных выборах в Раду, торжественно представив общественности первую десятку избирательного списка. Съезд политсилы посетили часть министров нынешнего правительства Украины и руководство Верховной рады этого созыва.

«Наша задача — по результатам выборов сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности. Которая станет двигателем интеграции в Евросоюз и НАТО», — подчеркнул в своем выступлении бывший глава Украины.

Также в ходе мероприятия Порошенко заявил, что пророссийские силы» враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы, однако потом стал говорить обратное.