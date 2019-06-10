Петербург перетерпел ПМЭФ

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Петербургский международный экономический форум предсказуемо стал ключевым событием недели в Северной столице. Он традиционно запомнился пробками и перекрытиями дорожного движения, концертами «звёзд», на которые смогли попасть немногие, а также необычайной жарой, что нехарактерна для Петербурга.

Как подметил советник президента РФ Антон Кобяков, петербуржцев надо поблагодарить за их бесконечное терпение, которое они проявляют к подобного рода масштабным конгрессам — начиная от пробок на дорогах из-за прибытия мировой элиты, заканчивая шумными вечеринками российских олигархов и концертами приглашенных артистов.

Досужий критик может заявить, что только ради тусовки и приезжают в Петербург зарубежные бизнесмены и отечественные чиновники, ведь никаких знаковых решений на форуме давно уже не принимается. Но организаторы поспешат удивить очередными рекордами: по посещаемости, по числу контрактов, по их денежному содержанию.

Так, в 2019 году на XXIII ПМЭФ подписали не менее 650 соглашений на общую сумму более 3 трлн рублей. И это только те контракты, которые не сокрыты под покровом коммерческой тайны.

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На форум приехали 19 тыс. человек из 145 стран, среди них оказался лидер КНР Си Цзиньпин, а также президенты Болгарии, Словакии, Армении, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, многочисленные вице-президенты, премьер-министры и другие высокопоставленные лица. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами, например, поблагодарил Китай и Россию за поддержку режима в его стране и подчеркнул важность торгового и военного сотрудничества между этими государствами.

В целом, форум должен был проходить под девизом «Формируя повестку устойчивого развития», «потому что неразбериха в мировом хозяйстве всем надоела». Однако в первый же день с самого утра один из самых цитируемых спикеров ПМЭФ — председатель Счетной палаты Алексей Кудрин — высказал смелое предположение, что слабость, зависимость и необъективность российской судебной системы, а также разнузданность правоохранительных органов оказывают некоторое влияние и на деловой климат в стране, и на рост и развитие экономики.

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С этого момента тема необходимости судебной реформы красной нитью проходила через все ключевые обсуждения на ПМЭФ, а фамилию находящегося под домашним арестом американского инвестора Майкла Калви, не сумевшего попасть на форум, произносили чаще, чем какую бы то ни было другую.

По словам того же Кудрина, сам факт ареста Калви привел к удвоению оттока капитала из России с начала года, потому что две трети бизнесменов не доверяют российским судам, а 80% вообще считают опасным вести дела в РФ.

«Такое отношение к важнейшему институту, который является, по сути, последней инстанцией справедливости, говорит о слабости институтов и о том, что верховенство права у нас не достигается», — удивил всех Алексей Кудрин.

Казалось бы, широко анонсированные национальные проекты должны поправить дело. По крайней мере, в этом пытались убедить собравшихся руководители финансово-экономического блока в правительстве. Но помешал им глава Сбербанка Герман Греф, который попросил самых успешных бизнесменов и министров ответить на вопрос, верят ли они, что нацпроекты улучшат показатели экономического роста в России так, как заявляется. Путем простого голосования выяснилось, что почти 80% отечественной элиты в это совсем не верит.

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Министр финансов Антон Силуанов, кажется, даже немного обиделся, обвинил бизнесменов в нигилизме, в том, что власти их вконец «развратили» своими преференциями.

Но депутат Госдумы Андрей Макаров в ответ поинтересовался, почему в столь благородное собрание не позвали главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, ведь именно он в стране является «главным экономическим регулятором». Макаров подивился, что за три дня ПМЭФ никого так и не арестовали, а высоким чинам и топ-менеджерам предложил хорошенько запомнить опыт Майкла Калви: ведь находиться под домашним арестом гораздо лучше, чем в Лефортово.

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Традиционно участники форума ждали выступления президента РФ Владимира Путина, которое всегда открывает пленарное заседание ПМЭФ на второй день, так как этот момент Путин использует как для программных заявлений, так и для комментариев по острым международным вопросам.

В этот раз российский президент сообщил мировой общественности, например, что многострадальный проект «Северный поток-2» постоянно находится под ударом из-за имперских амбиций «тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие, и поэтому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать».

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Конечно, российский лидер не скрывал, что подобную разрушительную практику поведения в сфере международной экономики буквально взяли на вооружение Соединенные Штаты, почуяв сильных конкурентов. Осталось не совсем ясно, имеет ли в виду Владимир Путин Россию в качестве торгового конкурента или только Китай, таким образом оказывая уважение сидящему в соседнем кресле Си Цзиньпиню.

Не обошлось без вопросов о другом геополитическом оппоненте Российской Федерации — Украине. Модератор дискуссии Софико Шеварднадзе, работающая на RT, не удержалась и спросила Владимира Путина, почему же он так и не поздравил нового президента соседней страны, его тезку Владимира Зеленского, с избранием. Путин на это похвалил Зеленского за успешную актерскую карьеру, под дружный хохот в зале.

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Еще он рассказал о временах, когда «никакой Украины не было», а также о том, каким должен быть национальный лидер, и что для этого нужны несколько другие таланты, чем для лицедейства. Вполне возможно, что Владимир Зеленский обладает такими талантами, но Путин пока не может этого знать, ведь они с украинским президентом, к сожалению, не знакомы.

А пока Зеленский себя проявляет лишь в «противоречивых заявлениях» о том, что Россия — «страна-агрессор». «Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже всё испортил своими высказываниями. Нет. Посмотрим», — поспешил успокоить мировую общественность Владимир Путин.

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