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Депутаты-единороссы идут на выборы в Мосгордуму как самовыдивженцы

Политика

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года

Москва, 10 июня 2019, 14:04 — REGNUM  Кандидаты в депутаты Московской городской думы седьмого созыва подали документы в Мосгоризбирком как самовыдвиженцы. Данные об этом опубликованы на сайте избиркома.

Так, председатель Мосгордумы шестого созыва Алексей Шапошников выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец. Сами идут на выборы и другие депутаты из фракции «Единая Россия»: Людмила Стебенкова, Инна Святенко, Степан Орлов, Евгений Герасимов, Татьяна Батышева и другие.

Как самовыдвиженцы идут представители других партий и депутатских объединений. Всего по состоянию на 10 июня выдвинулись 82 кандидата.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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