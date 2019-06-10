Депутаты-единороссы идут на выборы в Мосгордуму как самовыдивженцы

Москва, , 14:04 — REGNUM Кандидаты в депутаты Московской городской думы седьмого созыва подали документы в Мосгоризбирком как самовыдвиженцы. Данные об этом опубликованы на сайте избиркома.

Так, председатель Мосгордумы шестого созыва Алексей Шапошников выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец. Сами идут на выборы и другие депутаты из фракции «Единая Россия»: Людмила Стебенкова, Инна Святенко, Степан Орлов, Евгений Герасимов, Татьяна Батышева и другие.

Как самовыдвиженцы идут представители других партий и депутатских объединений. Всего по состоянию на 10 июня выдвинулись 82 кандидата.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.