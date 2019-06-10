Глава астраханского кабмина ушёл в отставку после смены руководителя

Астрахань, , 14:01 — REGNUM Глава кабинета министров Астраханской области Расул Султанов ушел в отставку. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба правительства Астраханской области.

Султанов подал заявление об увольнении по собственному желанию новому временно исполняющему обязанности губернатора Игорю Бабушкину.

Временно исполняющим обязанности председателя областного правительства назначен экс-министр финансов Астраханской области Виталий Шведов.

Вице-губернатор Астраханской области — председатель правительства Астраханской области Расул Султанов был назначен на пост в конце апреля 2017 года бывшим губернатором Александром Жилкиным. До этого он работал в управлении внешнеэкономических связей администрации Астраханской области, возглавлял государственное предприятие «Астраханьавтодорремстрой», был заместителем председателя регионального правительства по инвестиционной политике и имущественным отношениям, министром строительства и дорожного хозяйства, руководителем аппарата администрации Астрахани и депутатом шестого созыва облдумы во фракции «Единой России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после отставки Александра Жилкина временно исполняющим обязанности губернатора 26 сентября 2018 года был назначен Сергей Морозов. После восьми месяцев работы, 5 июня 2019 года, Морозов ушёл в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Бабушкин. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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