Тайбэй нацелен на привлечение туристов-мусульман из Индонезии — СМИ

Тайбэй, 10 июня 2019, 13:59 — REGNUM Правительство Тайбэя, столицы Тайваня, нацелено на привлечение туристов-мусульман из Индонезии, предоставляя им различные туристические услуги и жилье, сообщает Antaranews.
«Мы хотим, чтобы Тайбэй был удобным городом для мусульман», — заявил глава службы информации и туризма города Тайбэй Лю И Тин.
Издание отмечает, что правительство Тайбэя организовало 9 июня мероприятия для индонезийских рабочих в рамках усилий по привлечению туристов.
По словам Лю И Тина, в 2018 году город Тайбэй принял около 210 тыс. туристов из Индонезии. По сравнению с предыдущим годом рост составил 10%.
Хотя Тайвань и не мусульманский город, он вошел в тройку лучших городов мира, «дружественных мусульманским туристам». Некоторые звездные отели конкурируют за получение сертификатов в сфере халяль-индустрии от местных мусульманских ассоциаций.
К сожалению, усилия по привлечению мусульманских туристов из Индонезии не подкрепляются краткосрочной безвизовой политикой, такой как политика Гонконга, Макао и нескольких других городов Китая.
Как ранее передавало ИА REGNUM, новая политика правительства Тайваня направлена на укрепление партнерских отношений со странами Юго-Восточной Азии, в частности Индонезией.
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