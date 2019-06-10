Дело Голунова отравляет Россию

Илларион Гирс, , 13:54 — REGNUM

Задержание полицией журналиста Ивана Голунова и молниеносно последовавшее затем нелепое обвинение в наркоторговле подрывает основы правопорядка в России. Это покушение на Россию, и оно должно быть отбито таким образом, чтобы такого больше не повторялось.

Надо констатировать, что имеющаяся в открытом доступе информация об обстоятельствах задержания Голунова, о проведении вслед за тем обыска у него на квартире наряду с содержанием предъявленного ему обвинения, всё это даёт достаточные основания подозревать, что дело против Голунова заказное. И именно как заказное, как очередной стыд и позор современной России оно было воспринято существенной частью российской общественности — причём в таком восприятии и протестной солидарности сошлись воедино люди очень разных взглядов.

К сожалению, сломать человеку жизнь преследованием по ложному уголовному делу в России является услугой всё ещё из разряда доступных. Журналистские расследования Голунова касались таких эпизодов и таких фигурантов, что могут себе позволить заказать и оплатить расправу любого рода. Вскрытые журналистом масштабы и характер обогащения этих людей не позволяют предполагать за ними каких-либо морально-этических ограничений в попытках устранения своего изобличителя.

В деле Голунова просматривается явная параллель с делом зампреда незарегистрированной политической партии «Другая Россия» Александра Аверина, который сидит в тюрьме по крайне сомнительному обвинению в незаконном наличии при себе огнестрельного оружия. В деле Голунова, как и в случае с Авериным, есть достаточные основания предполагать, что «оборотни в погонах» подбросили ему нечто, что подводит под уголовную статью.

Иное дело, что случаем Аверина журналисты в массе своей не заинтересовались. Не возникло у журналистов вопросов по делу Аверина ни к Дмитрию Пескову, ни к Владимиру Путину. А следовало бы.

Разумеется, дела Голунова и Аверина куда более значимы для России, чем казус того же Майкла Калви, американского дельца, который находится под домашним арестом в своём роскошном московском особняке и который, судя по информации из открытых источников, вполне заслуживает отсылки к библейской заповеди «не укради». Во всяком случае, защитный ресурс, имеющийся в распоряжении миллионера Калви, исключает предъявление ему нелепых обвинений и такого лихого обращения, коего удостоились принципиальные русские ребята Голунов и Аверин.

К сожалению, актуальным риском для любого оппозиционного журналиста или общественно-политического деятеля, да и для большинства малых и среднизх предпринимателей в России, является фабрикация уголовного дела. Подкинут что-нибудь преступное и закроют на годы.

Пора избавить граждан России от страха перед подставой и подлогом со стороны правоохранительных органов, а добросовестных сотрудников полиции и прокуратуры — от тени, которую отбрасывают на них их нечистоплотные коллеги. Но у нас тень не знает своего места, и это сдерживает развитие России сильнее, чем санкции враждебного нам Запада.

Возможность оправдательных приговоров в России ужасающе мала, в судах преобладает явный обвинительный уклон. Выходит так, что уже сам факт заведения уголовного дела, за редким исключением, влечёт за собой судимость и клеймо уголовника, с которым, опять же за редким исключением, жизнь человека идёт под откос.

Диванная позиция — дескать, суд разберётся — в России, увы, не обнадёживает. Поэтому в случае заведомо ложных уголовных дел тревогу надо бить незамедлительно.

Только мгновенная правозащитная реакция журналистского сообщества России и даёт надежду в деле Голунова. Не надо быть юристом, чтобы, ознакомившись с текстом предъявленного Голунову обвинения, увидеть, что уровень его голословности зашкаливает.

В материалах дела говорится, что в неустановленное время, в неустановленном месте Голунов купил у неустановленного следствием лица пять свертков с наркотиками с целью дальнейшей перепродажи. «Однако довести преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан», — утверждает следствие, демонстрируя верх остроумия и проницательности совершенно в духе кафкианского «Процесса».

Такое заведомо ложное уголовное преследование кого бы то ни было — лютое зло. Это зло ломает судьбу человека и калечит судьбу всего народа, подрывая веру в справедливость, без которой нет и не может быть России.

В наших общих интересах, в интересах всей России и верховной власти особенно обеспечить образцово показательный ход расследования уголовного дела Ивана Голунова. Следует тщательно проработать все законные основания возможного прекращения начатого против журналиста уголовного дела и выплаты должной компенсации причинённого ему уже физического и морального ущерба.

Также в интересах России проведение образцово-показательной проверки обстоятельств возникновения данного сомнительного уголовного дела и его негуманного хода с тем, чтобы все виновные, а их не может не быть, понесли заслуженное наказание.

Нет худа без добра. В данном случае добром является то, что журналистские расследования Ивана Голунова благодаря случившемуся стали настолько заметными, что прокуратура наконец-то должна отработать и по ним. А там, кажется, вполне достаточно для некоторых громких отставок и заведения настоящих уголовных дел высокого общественного значения.

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