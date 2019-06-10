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Ирану подойдут более экономные российские ракетные комплексы – эксперт

Политика

В МИД Ирана заявили, что страна не собиралась покупать у России С-400

Тегеран, 10 июня 2019, 13:54 — REGNUM  

Закупка С-400 может оказаться для Ирана слишком дорогостоящей, но вместе с тем нынешних средств ПВО для защиты своей страны Ирану может не хватить, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 10 июня, комментируя сообщения министерства иностранных дел Ирана.

Как сообщалось ранее, глава ведомства Аббас Мусави в интервью Fars заявил, что Иран не планировал покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400, поскольку «потребности в этих системах не ощущается». Ранее данные о запросе Ирана на получение С-400 опровергали и в правительстве России.

«Закупка российских зенитных ракетных комплексов С-400 может оказаться слишком дорогой для Ирана, экономика которого в последнее время находится не в лучшем состоянии.

Тем не менее, нельзя сказать, что имеющегося количества и номенклатуры средств ПВО достаточно для защиты этой страны от военно-воздушных сил США и Израиля.

В этом смысле С-400, либо более экономные С-350 были бы вполне актуальны для закупки Ираном», — отметил Леонид Нерсисян.

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Противостояние Ирана и США
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