Литовцев обвинили в работе одновременно на НАТО и армию РФ в Калининграде

Вильнюс, , 13:52 — REGNUM Литовский национальный телерадиовещатель LRT сегодня, 10 июня, опубликовал объёмный материал о связях литовских предпринимателей из Клайпеды с оборонными заказами в России. В публикации утверждается, что одни и те же лица, через цепочку из разных компаний, получают заказы как от литовской армии, так и оборонные заказы в РФ.

Речь идёт о двух группах-компаний: Novikontas и Garant Group. Якобы именно эти предприятия, утверждается в публикации LRT, участвуют в государственных закупках в России, получая при этом заказы в Литве.

ООО «РСБ — Калининград», утверждается в материале, связано с Novikontas и получило более десяти заказов Федеральной службы безопасности России, а работы выполняет на российских судах спецназначения.

При этом Novikontas выигрывало заказы армии Литвы и стратегического Клайпедского морского порта. При этом администрация порта ранее обращалась в литовскую правительственную комиссию по оценке рисков сделок с Novikontas, однако сделки были признаны соответствующими интересам национальной безопасности.

С литовской Garant Group в России, по данным LRT, связаны «дочки» Роснефти и Атомфлот. А в Калининградской области у компании акционера литовской группы-компаний был прямой договор с ФСБ России.

В самой Литве, пишет LRT, Garant Group обслуживает армию, службу охраны госграницы Литвы, Клайпедский порт и управляющая оператором Терминалом сжиженного природного газа компания Klaipėdos nafta.