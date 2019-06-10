Борьба с бедностью: богатые богатеют, чиновники «шуршат в карманах народа»

Чебоксары, , 14:06 — REGNUM В России сегодня наблюдается очень сильное расслоение общества — богатые богатеют, и богачей становится в разы больше, в то время как бедные беднеют — и в разы больше умирают. Так что в этом контексте с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая рапортовала о сокращении числа бедных на 400 тыс. человек, не поспоришь. И хотя олигархов в стране становится всё больше, при этом правительство продолжает «шуршать в пустых карманах простого народа». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик полагает, что нынешние высокопоставленные чиновники, как и олигархи, «страшно далеки от народа». По его мнению, после того как президент Владимир Путин поставил задачу сократить уровень как одну из главных, чиновники «побежали исполнять и сокращать».

«Согласен с Голиковой. Число бедных в стране сократилось, сокращается и, к сожалению, будет сокращаться. Но это не заслуга чиновников, а потому, что растёт убыль населения, смертность превышает рождаемость. А умирают зачастую те, кто не может позволить себе качественную медицину, качественный отдых, хорошую зарплату, — словом, кто выживает. Давайте проведём ещё несколько реформ, и сокращать уже будет некого, самые бедные сами вымрут», — говорит Владислав Солдатов.

При этом в стране «денег на всех достаточно», просто «народу достаются крохи». По его словам, одно из решений, которое могло бы значительно пополнить бюджет страны, — это введение прогрессивного налога.

«Богатые в кризис становится ещё богаче, паразитируя на природных богатствах страны и получая под различными предлогами деньги из бюджетов. Число миллиардеров и мультимиллионеров в стране растёт уже не в процентах, а в разы. И это даже не скрывается — достаточно посмотреть списки Forbes. При этом правительство отказывается изымать излишки у богатых и продолжает паразитировать на собственном народе, залезая и продолжая шуршать в пустых карманах простого народа, проводя мусорную и пенсионные реформы, вводя поборы за капремонт и внедряя так называемое инициативное бюджетирование, в другой формулировке — самообложение. Если верить чиновникам, то оказывается, что люди сами хотят самооблагаться. Народу ничего не остаётся, кроме как получать зарплату в конвертах, соглашаться на неформальную занятость», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России».

Он также обращает внимание на растущий уровень коррупции «в верхах», когда ворованные деньги исчисляют в тоннах и грузовиках.

«В стране, к сожалению, наблюдается сильное расслоение между богатыми и бедными. Кто живёт на земле, рядом с народом, видит, что цифры не сходятся с реальностью. Народ продолжает кормить олигархов и чиновников: как говорится, один с сошкой — семеро с ложкой. Не удивлюсь, если методику расчёта для измерения уровня бедности изменят радикально. Утрирую: например, у кого есть хлеб и вода, уже не будут считаться бедняками», — сказал Владислав Солдатов.

Ранее критично к заявлению Голиковой о снижении бедности отнёсся депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв, высказав мнение, что «нет никаких оснований верить той статистической информации, которую показывает своему народу правительство», так как «статистика — вещь лукавая, в зависимости от политической конъюнктуры можно так показать, а можно и эдак показать».

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям» рассказала, что за 2018 год в России число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек. По ее словам, общее число жителей РФ, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% от всего населения страны. Она напомнила, что снижение бедности «в два раза — ключевая национальная цель», и «все параметры должны работать на эту цель».

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Напомним, 17 апреля, выступая с отчётом в Госдуме РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о наличии в России 19 млн бедных людей и заметил, что разбираться в причинах бедности необходимо в каждом отдельном случае. Более того, по мнению премьер-министра, изучать нужно не только доходы семей, но и их расходы.

Сегодня, 10 июня, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса по поводу социального самочувствия, заявив, что уровнем своей жизни довольны 49% граждан, об обратном заявили 28%. При этом 61% опрошенных оценили материальное положение своей семьи как среднее, отрицательные ответы дали 25%. В апреле 2019 года ВЦИОМ сообщил, что большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%), то есть фактически живут в режиме строгой экономии. Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Больше половины опрошенных (51%) считают нынешнее время для покупок и кредитов неблагоприятным.

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А также: Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В то же время холдинг «Ромир» в конце мая по итогам опроса сообщил, что сбережения имеют менее половины опрошенных — всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%). А согласно опросу «Левада-центра», около 65% российских семей вообще не имеют никаких сбережений, а у остальных в половине случаев накопления не превышают 56,5 тыс. рублей. При этом доля семей, не имеющих возможности сберегать деньги, практически не меняется с 2012 года. По словам специалистов, основная причина отсутствия сбережений у российских семей — низкий уровень доходов. Так, реальные доходы жителей падали на протяжении 2014−2017 годов, а в 2018 году рост составил 0,1% (данные Росстата). При этом по итогам прошлого года российские граждане направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет.

Подробнее: Более половины семей в России не имеют никаких сбережений — опрос

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