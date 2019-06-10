Отсутствие диалога: глава Роскомнадзора пожаловался на отношения с Facebook

Москва, , 14:16 — REGNUM Глава Роскомнадзора Александр Жаров недоволен позицией руководителей Facebook относительно соблюдения требований российского законодательства. О своем отношении он рассказал в интервью РБК 10 июня.

По словам Жарова, у российского ведомства сейчас отсутствует диалог с корпорацией Facebook Inc. Текущие отношения чиновник охарактеризовал как монолог со стороны Роскомнадзора; он также назвал сложившуюся ситуацию печальной. В то время как с Google, другой крупной зарубежной IT-компанией, Роскомнадзор достиг согласия в вопросах соответствия российскому законодательству (пусть, как отметил Жаров, с помощью альтернативного технического решения).

Facebook не торопится соблюдать требования Роскомнадзора. Среди них: хранение данных российских пользователей на территории страны, предоставление данных для включения платформы в реестр организаторов распространения информации (ОРИ, к которым относится Facebook), и предоставление доступа к аудиозаписям и перепискам пользователей для правоохранительных органов по запросу.

Ранее Роскомнадзор заблокировал портал LinkedIn и мессенджер Telegram за несоответствие этим требованиям. Александр Жаров отметил: Facebook продолжает обсуждать их, но не предпринимает мер для исправления ситуации, каждый раз после переговоров в России руководство Facebook возвращается в США и наступает тишина.

Напомним, 10 июня 2019 года стало известно о протестном движении в Либерии: тысячи жителей вышли на улицы в ответ на запрет социальных сетей в стране. В списке запрещенных площадок оказались в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp.

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