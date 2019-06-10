Коалиция с Зеленским: запрыгнет ли Тимошенко в уходящий поезд

Киев, , 13:33 — REGNUM В понедельник, 10 июня, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности создать в новом составе парламента коалицию всех «демократических сил», в том числе партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Такая коалиция, по словам Тимошенко, должна быть «сильной», ее можно будет назвать «коалицией действия», а программа этой коалиции, по мнению лидера «Батькивщины», может опираться в том числе и на ее собственную программу.

Но у Юлии Тимошенко есть одна большая проблема, и заключается она в том, что, по данным социологов, партии Зеленского в новом составе парламента Украины может не понадобиться никакая коалиция, потому что она получит в нем большинство мест.

За «Слугу народа» готовы проголосовать более 40% всех граждан, почти 50% определившихся с выбором, а с учетом того, что многие партии не сумеют преодолеть 5-процентный барьер, партия Зеленского может рассчитывать едва ли не на две трети мест в парламенте.

Разумеется, такие результаты свидетельствуют о том, что граждане Украины продолжают голосовать не «за», а «против», и против не только Порошенко, но и всей прежней властной системы и политической парадигмы, то есть и против Тимошенко в том числе.

Никакой внятной программы у партии Зеленского нет и не предвидится, но он, во всяком случае, не Порошенко и не Тимошенко; многие граждане отдают себе отчет в том, что в итоге может получиться не лучше, но почти уверены, что хуже в любом случае некуда.

В этой партии перемешаны самые разные люди, от пользующихся заслуженным уважением до никому не известных и не вполне «прозрачных», и всё, что их объединяет — это надежда, или иллюзия надежды, что теперь-то всё, может быть, будет иначе.

До выборов осталось шесть недель, и всё, что требуется «Слуге народа» — продолжать в стиле последнего месяца не совершать никаких действий и делать взаимоисключающие и ни о чем не говорящие заявления, вроде тех, что касаются войны в Донбассе.

Надежда — это очень большая сила; от времен Порошенко Украину отделяет совсем немного недель, и эти времена еще не успели забыться; с большой долей вероятности коллективному Зеленскому удастся протянуть эти полтора месяца, и никакая Тимошенко ему нужна не будет.