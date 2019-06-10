На пост губернатора Челябинской области заявился третий кандидат

Челябинск, , 13:29 — REGNUM В Челябинской области на выборы губернатора заявился третий кандидат. Александр Лебедев сдал в облизбирком документы 10 июня, сообщили журналистам в пресс-службе избиркома.

Как и двое его предшественников, он выдвинулся в качестве самовыдвиженца. Теперь ему предстоит собирать подписи.

Александр Лебедев ранее участвовал в праймериз «Единой России по определению кандидатов в райсоветы Челябинска. Он был снят с процедуры и устроил альтернативное голосование. Также ранее он являлся членом облизбиркома.

Напомним, выборы губернатора назначены на 8 сентября.