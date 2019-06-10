Киев призвали вмешаться и военным способом «навести порядок» в Молдавии

Киев, , 13:39 — REGNUM Украинские эксперты, СМИ и политики сегодня, 10 июня, обсуждают политический кризис в Молдавии и его возможное влияние на ситуацию на Украине.

В частности, журналист и общественный деятель Максим Кухар призывает официальный Киев передислоцировать войска к границе с Молдавией и при необходимости вмешаться в развитие событий.

«Уже сегодня хорошо видно, что в соседней стране есть проблемы с демократической сменой власти. И что со дня на день кто-то начнет силовой вариант разрешения ситуации… В таких условиях наш долг — пресечь любые силовые действия по захвату власти и установлению диктатуры в соседней стране. Тем более что с наибольшей вероятностью эта диктатура будет кремлевской», — заявляет украинский эксперт.

Поэтому надо срочно помочь, размышляет Кухар, в том числе и в военном плане — установлению законной, избранной власти в Молдавии.

«А если понадобится, то помочь провести еще одни выборы для более свободного выявления воли народа соседней страны», — подчеркивает он.

Также представитель Украины предлагает привлечь «войска дружественной нам Румынии» для принятия участия в этой важной операции.

В свою очередь, в комментарии изданию «Страна» политолог Ирина Верещук заявляет, что после событий в Молдавии и на Украине может повториться такой оригинальный сценарий, когда объединятся пророссийские и прозападные силы.

«И это должно стать не только колокольчиком, а набатом для наших олигархов, которые, удачно используя риторику вступления Украины в ЕС и НАТО, как это делал Плахотнюк и его партия в Молдове, на самом деле занимались теневым и откровенными махинациями с бюджетом, вымывая из него миллиарды, или скупая национальные ресурсы за копейки, доводя до банкротства и приватизируя. Если удастся посадить Плахотнюка, а все к тому идет, думаю, что вскоре дойдет очередь и до наших псевдокапиталистов, которые зарабатывают свои миллиарды только при условии влияния на власть», — сказала «Стране» Верещук.

В Службе безопасности Украины сегодня же информируют о значительном усилении контроля на границе:

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины радикально настроенных граждан Российской Федерации. В украинской спецслужбе также подчеркнули, что оперативно отслеживают ситуацию в Молдавии и постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами — «для сохранения спокойствия и стабильности в регионе».

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня с официальным заявлением выступил украинский МИД, призвавший ведущие политические силы Молдавии действовать в рамках правового поля и решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД отметили, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии и готова в случае необходимости оказать содействие в решении существующих проблем, однако не уточнили, какое именно «содействие» имеется ввиду и возможна ли военная помощь.

Также ИА REGNUM напоминает, что 15 мая в ходе телефонного разговора президент Молдавии Игорь Додон и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленскийобсудили отношения между странами и договорились о двусторонней встрече уже в ближайшее время. На Украине этот разговор был воспринят крайне негативно, от серьезного скандала Зеленского спасло лишь то, что беседа была проведена до официальной инаугурации.