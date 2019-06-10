Зеленскому не нужна рада, чтобы решить проблему Донбасса – Платошкин

Москва, , 13:26 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не мешает сделать так, чтобы мир на Донбассе наступил через пять минут, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 10 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Чтобы решить проблему Донбасса, я не понимаю, какие нужны переговоры. Зеленский главнокомандующий. Чего он пеняет на Верховную раду? Он может отдать приказ прекратить огонь сегодня, через пять минут. Ему это никто не мешает сделать, — заявил дипломат. — Причем тут Кучма? Сказал — сделал. Ему кто-то как главнокомандующему мешает войска отвести? Нет. Отмените блокаду и всё. Зачем тут нужен Кучма?»

Кроме того, рассуждая о гипотетической федерализации Украины, Платошкин отметил, что после распада СССР у Крыма была очень серьёзная автономия.

«Так они (власти Украины — прим. ИА REGNUM ) в 1994 году фактически совершили государственный переворот — всё разогнали, конституцию поменяли, прорусских активистов пересажали. Поэтому я не могу себе представить, что в Донбассе нормальный человек может поверить их заявлениям», — подытожил Платошкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, военнослужащие украинской армии очень часто обстреливают жилые дома, школы, детские сады и другие здания, но якобы лишь в ответ на провокации со стороны ДНР. Также отметим, что ранее представитель Киева в контактной группе в Минске Леонид Кучма предложил законодательно закрепить запрет на ведение ответного огня со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры.

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