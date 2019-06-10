Доходы спикера нижегородского Заксобрания больше губернаторских

Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM

Доходы председателя Законодательного собрания Евгения Лебедева по итогам 2018 года превысили 5,3 млн рублей, что примерно на 600 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Депутаты, работающие на постоянной основе, отчитались о своих доходах за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходы спикера за 2018 год составили 5 331 087,72 рубля против 5 916 737,59 рубля в 2017 году. Финансовые поступления супруги Евгения Лебедева за год, наоборот, выросли — с 1 362 492,16 до 1 602 649,97 рубля. Состав имущества четы Лебедевых за год не изменился. Сам спикер владеет участков площадью 53 тыс. кв. м, двумя квартирами площадью 64,3 и 65,6 кв. м, в совместной собственности супругов также квартира на 64 кв.м. У жены спикера имеется жилой дом (350,6 кв. м) и участок — 990 кв.м. В гараже семьи Лебедевых стоят автомобили Lexus GX 460, HYUNDAI IX 35, два прицепа и снегоход.

Для сравнения: доходы нижегородского губернатора Глеба Никитина за 2018 год составили 4,69 млн рублей, а ещё 5,885 млн рублей заработаны его супругой Екатериной.

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Заместитель спикера, коммунист Владислав Егоров, являвшийся соперником Никитина на выборах, по итогам 2018 года задекларировал 3 172 047,62 рубля (против 3 023 996,44 рубля годом ранее), а его супруга — 660 262,36 рубля. В собственности четы Егоровых только 1/3 доли в праве на квартиру площадью 41,8 кв. м и автомобиль HONDA CR-V.

Второй заместитель председателя — Ольга Щетинина за год заработала 3 165 804,45 рубля против 2 955 037,98 рубля годом ранее. В её собственности — квартира площадью 97,3 кв. м, нежилое помещение — 16,6 кв.м. Супруг замспикера задекларировал 760 574,93 рубля доходов (869 392,48 рубля за 2017 год). Он владеет автомобилем INFINITI EX25 и квартирой на 44,5 кв. м (общая совместная собственность).

Самый скромный доход из отчитавшихся депутатов у зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Артёма Баранова — 1 181 970,93 рубля. Баранов — рабочий «ГАЗ», который отличился тем, что во время визита Владимира Путина на завод в преддверии президентских выборов задал вопрос о выдвижении. Позднее Баранов выдвинулся от «Единой России» на довыборы в Заксобрание, состоявшиеся осенью 2018 года.

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