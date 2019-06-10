Доходы спикера нижегородского Заксобрания больше губернаторских

Нижний Новгород, 10 июня 2019, 13:16 — REGNUM
Доходы спикера за 2018 год составили 5 331 087,72 рубля против 5 916 737,59 рубля в 2017 году. Финансовые поступления супруги Евгения Лебедева за год, наоборот, выросли — с 1 362 492,16 до 1 602 649,97 рубля. Состав имущества четы Лебедевых за год не изменился. Сам спикер владеет участков площадью 53 тыс. кв. м, двумя квартирами площадью 64,3 и 65,6 кв. м, в совместной собственности супругов также квартира на 64 кв.м. У жены спикера имеется жилой дом (350,6 кв. м) и участок — 990 кв.м. В гараже семьи Лебедевых стоят автомобили Lexus GX 460, HYUNDAI IX 35, два прицепа и снегоход.
Для сравнения: доходы нижегородского губернатора Глеба Никитина за 2018 год составили 4,69 млн рублей, а ещё 5,885 млн рублей заработаны его супругой Екатериной.
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Заместитель спикера, коммунист Владислав Егоров, являвшийся соперником Никитина на выборах, по итогам 2018 года задекларировал 3 172 047,62 рубля (против 3 023 996,44 рубля годом ранее), а его супруга — 660 262,36 рубля. В собственности четы Егоровых только 1/3 доли в праве на квартиру площадью 41,8 кв. м и автомобиль HONDA CR-V.
Второй заместитель председателя — Ольга Щетинина за год заработала 3 165 804,45 рубля против 2 955 037,98 рубля годом ранее. В её собственности — квартира площадью 97,3 кв. м, нежилое помещение — 16,6 кв.м. Супруг замспикера задекларировал 760 574,93 рубля доходов (869 392,48 рубля за 2017 год). Он владеет автомобилем INFINITI EX25 и квартирой на 44,5 кв. м (общая совместная собственность).
Самый скромный доход из отчитавшихся депутатов у зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Артёма Баранова — 1 181 970,93 рубля. Баранов — рабочий «ГАЗ», который отличился тем, что во время визита Владимира Путина на завод в преддверии президентских выборов задал вопрос о выдвижении. Позднее Баранов выдвинулся от «Единой России» на довыборы в Заксобрание, состоявшиеся осенью 2018 года.
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